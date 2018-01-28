«Студенческий десант» побывал в транспортной полиции Новороссийска

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В рамках проведения Всероссийской акции «Студенческий десант» при поддержке Общественного совета выпускники подшефных школ Новороссийского линейного отдела МВД России на транспорте получили возможность познакомиться с деятельностью сотрудников транспортной полиции.

Стражи порядка рассказали ребятам, мечтающим связать свою будущую профессию со службой в правоохранительных органах, об особенностях работы транспортной полиции, о требованиях, предъявляемых к кандидатам при поступлении на службу в органы внутренних дел, а также социальных гарантиях, которые сегодня предоставляются полицейским. Знакомство ребят со службой в органах внутренних дел на транспорте началось с посещения дежурной части ЛОП на станции Новороссийск, где участники мероприятия узнали, куда поступают все сообщения о преступлениях и правонарушениях, а также чем на железнодорожном вокзале занимаются оперуполномоченные уголовного розыска, отдела по борьбе с преступными посягательствами на грузы, сотрудники патрульно-постовой службы и инспекторы по делам несовершеннолетних. Участники акции получили полную информацию о правилах поступления в учебные заведения системы МВД и в добровольные народные дружины. Транспортные полицейские продемонстрировали школьникам вооружение и спецсредства, состоящие на учете в ОВД. Молодые люди даже изъявили желание на время посоревноваться в сборке и разборке пистолета Макарова. В завершении встречи молодым людям вручили свидетельства о прохождении стажировки в транспортной полиции Новороссийска. Делясь впечатлениями об участии в акции «Студенческий десант», школьники отметили, что участие в подобных мероприятиях – это хороший опыт для тех, кто в будущем хочет связать свою жизнь со службой в транспортной полиции. Работа сотрудника правоохранительных органов показалась им очень интересной и сложной, а самое главное нужной.

Источник: Пресс-служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте