В Госдуме обещали ответить на «кремлевский доклад»

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Российские парламентарии пообещали ответить на «кремлевский доклад» Минфина США.

В Госдуме заявили, что будут думать, что сделать, чтобы американцам было невыгодно составлять списки в отношении крупных российских политических и экономических деятелей. 30 января Минфин США опубликовал список из 114 чиновников и 96 олигархов в рамках закона об антироссийских санкциях. В перечень вошли сотрудники администрации президента, члены правительства, парламентарии, главы ведомств и госкомпаний, а также все россияне, состояние которых превышает миллиард долларов. По словам Минфина США, на участников доклада не распространяются никакие ограничения и запреты, но санкции могут быть наложены позднее. Нужно было успокоить Конгресс США, который жаждал крови, рассказал в эфире радио Sputnik первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров

«Здесь две цели. Главная – взять всех под прицел, все российское политическое руководство, всю бизнес элиту, показать, что их видят и знают. Показать, что если предпримут шаги, которые вредят американцам, сразу подвергнутся санкциям. Менее значимая задача – успокоить Конгресс США, который жаждал крови. Минфин взял и перечислил весь список российской элиты. Конгресс этим не удовлетворится, последует дальнейшее давление на исполнительную власть, чтобы продолжать политику санкций. Американцы плохо знают российскую действительность. Они не понимают, что чем больше на нас оказывается давления, тем меньше для них будет положительного результата. Если они считают, что находящаяся под прицелом российская элита откажется от российского курса или попытается повлиять на изменение этого курса, они глубоко ошибаются. Как можно включать в список людей, находящихся под прицелом, министра иностранных дел? А с кем господин Тиллерсон собирается вести переговоры? Перспективность списка никакая, они просто предупреждают нашу элиту. То, в чем нас обвиняли, что мы, якобы, оказывали или пытались оказать влияние на президентские выборы ноября 2016 года – детские шалости по сравнению с тем, что сейчас делают американцы. Они просто в наглую пытаются повлиять на настроения наших избирателей, на нашу элиту, постараются заставить поменять курс развития страны. Как это расценить, как не грубое вмешательство во внутренние дела государства. США не достигнут своей цели. Западные партнеры американцев, в частности европейцы, которые поддались американскому давлению в 2014-15 годах, теперь с настороженностью встретят новый доклад, почти уверен, что не пойдут прицепом присоединяться к новым санкциям. Они реально увидели, какой ущерб понесли они лично в отличие от американцев, которые отсиделись за океаном и никаких проблем не испытывают. Пока санкций нет, есть «кремлевский доклад» и список людей, которые могут попасть под санкции. Мы можем взять американский справочник и опубликовать список американского правительства, общественных деятелей. Но мы цивилизованное государство, не пойдем на такое. Мы заинтересованы в развитии отношений с американцами, с другими странами мира. У нас не пройдет политика американцев, которую они ввели в отношении многих стран последние десятилетия, где свергали правительство, заставляли делать то, что нужно им. Надеюсь, появятся новые люди, которые более реально будут оценивать ситуацию в мире и отношения между нашими странами», – считает сенатор.

Не стоит искать здесь дьявольских интеллектуальных задумок, рассказал в эфире радио Sputnik политолог, американист Михаил Синельников-Оришак.

«Это список Минфина, это не разведка, не Госдепартамент. Сидели крючкотворы, которые занимаются цифрами, бухгалтериями, сведением балансов. Уже многие замечали, что это похоже на телефонный справочник, на российский список Forbes. Мелкие чиновники особо не заморачивались, просто собрали все возможные источники и тупо их переписали. Был принят закон, исполнение которого возложено на исполнительную власть. Нужно было отчитаться. Собрали всевозможные источники, сделали компиляцию и вывалили это все на наши головы. Искать здесь дьявольских интеллектуальных задумок и придумок не следует. Рядовым американцам от этого ни холодно, ни жарко. Практическая цель доклада – создание определенного шума. Считается, что Россия является противником, в отношении нее должны приниматься определенные меры. Как их принимать, как конкретно наказать, в США не знают и не представляют. В США решили наказать, кого и как, думайте сами. Есть определенный перечень фамилий. Раз Россия - враг, потенциальные враги все, кто входит в высший состав руководства. Есть бизнес, он тоже войдет в список. Осложнить отношения России и США невозможно, что-то убавить и прибавить достаточно сложно. В Америке любые меры сами вводят и сами отменяют. В том же законе говорится, что любая санкция может быть отменена, если будет нанесен ущерб национальным интересам США. Если меры будут делать плохо только России, они будут приниматься. Американцы нам не приятели, у нас были иллюзии, мы слишком тесно переплелись с тем, что называется мировой экономикой, планетарным колхозом. Мы были встроены в него на нижних этажах», – считает политолог.

Источник: https://ria.ru/radio/