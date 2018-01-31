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Южное таможенное управление напоминает о возможности получить консультацию по таможенному законодательству

Любое заинтересованное лицо может обратиться в таможенные органы и получить на бесплатной основе государственные услуги по информированию и консультированию в области таможенного дела.

В Южном таможенном управлении эти государственные услуги предоставляются по адресу: 344002 г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 21/2.

Обратиться за получением услуг можно устно или письменно. По телефону государственные услуги не оказываются, но, позвонив на номер автоинформатора (863)250-94-94, можно узнать о порядке получения услуг и графике работы должностных лиц, которые уполномочены их оказывать.

Подробная информация о предоставлении государственной услуги по информированию об актах таможенного законодательства Таможенного союза, законодательства Российской Федерации о таможенном деле и об иных правовых актах Российской Федерации в области таможенного дела и государственной услуги по консультированию по вопросам таможенного дела и иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов, размещена на официальном сайте Южного таможенного управления 

Источник: Пресс-служба Южного таможенного управления

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Категория: Новости / Официальные новости

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