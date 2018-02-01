Выбрать участок для голосования на выборах Президента РФ можно на Едином портале госуслуг

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Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о том, что на Едином портале госуслуг (ЕПГУ) появилась новая услуга — «Выбор избирательного участка на выборах Президента Российской Федерации». Граждане РФ могут подать заявление в электронном виде о включении в список избирателей по месту нахождения и принять участие в выборах Президента РФ на любом удобном избирательном участке.

«Единый портал госуслуг постепенно становится единой точкой доступа к услугам и сервисам, которые государство предоставляет в электронном виде. Отмена открепительных удостоверений, которые гражданам ранее нужно было получать только по месту постоянной регистрации, позволила реализовать на портале удобный сервис по выбору участка для голосования», — сказал глава Минкомсвязи России Николай Никифоров.

Воспользоваться услугой могут пользователи ЕПГУ с подтвержденной учетной записью и подтвержденным номером мобильного телефона, достигшие на день голосования 18 лет, а также те, кто не подавал заявление ранее (заявление можно подать только один раз в период проведения выборной кампании).

Сейчас на ЕПГУ зарегистрировано более 65 млн человек. Из них почти 40 млн пользователей имеют подтвержденную учетную запись.

Источник: Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации