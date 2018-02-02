В 2018 планируется выдать 7273 государственных жилищных сертификата

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Правилами выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством» госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (утверждены постановлением Правительства от 21 марта 2006 года №153) установлено, что Правительство ежегодно утверждает график выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов.

Подписанным распоряжением утверждён такой график на 2018 год.

Будут выпущены государственные жилищные сертификаты на сумму 14,87 млрд рублей.

В 2018 году планируется выдать 7273 государственных жилищных сертификата категориям граждан, установленным федеральным законодательством, в том числе:

военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, подлежащим увольнению с военной службы, и приравненным к ним лицам;

гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк», и приравненным к ним лицам;

гражданам, признанным в установленном порядке вынужденными переселенцами;

гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;

гражданам, подлежащим переселению из закрытых административно-территориальных образований и территорий, ранее входивших в границы закрытых административно-территориальных образований.