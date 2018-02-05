Глава Совета Федерации РФ, губернатор Кубани и глава Новороссийска возложили цветы к мемориалу на Малой земле

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В день проведения Всероссийской патриотической акции «Бескозырка-50» Новороссийск с рабочим визитом посетила Валентина Матвиенко.

После возложения цветов Председатель Совета Федерации В. Матвиенко, глава края В.Кондратьев и глава города-героя И.Дяченко посетили Новороссийский исторический музей-заповедник, где посмотрели выставку, посвящённую посланиям из 1967 года. Письма и артефакты, поднятые со дна Черного моря в прошлом году, тесно связаны с сегодняшней акцией «Бескозырка». Послания в будущее оставили полвека назад комсомольцы города-героя.

– Акция «Бескозырка» важна не только для Новороссийска, она объединяет людей из всех регионов России. Эта акция – настоящая, символичная. «Бескозырка» до сих пор живет, и не просто живет, а обретает все больший масштаб, – отметила Валентина Матвиенко.

По словам губернатора Кубани, эта акция играет важную роль в жизни кубанцев.

– 50 лет назад молодые люди первый раз прошли с огнями в руках, и этот огонь продолжает гореть и сегодня. Тогда, 50 лет назад, они верили, что Россия будет жить лучше. В этой части мы их надежды оправдаем, – резюмировал губернатор.