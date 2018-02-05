/Официальные новости/
В связи с праздничным днем изменится график доставки пенсий
В связи с предстоящими в феврале выходными и праздничным днем Отделением Пенсионного фонда России по Краснодарскому краю совместно с Почтой России изменен график выплаты и доставки пенсий и других социальных выплат.
Доставка пенсий и других социальных выплат отделениями почтовой связи Краснодарского края будет организована по следующему графику:
|
Выплатные дни
|
За какие числа
|
20 февраля
|
20 февраля
|
21 февраля
|
21-22 февраля
|
22 февраля
|
23-24 февраля
Далее выплата и доставка пенсий через отделения почтовой связи будет осуществляться в соответствии с графиком.
Источник: Управление Пенсионного фонда РФ в городе-курорте Анапа
Категория: Новости / Официальные новости