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В связи с праздничным днем изменится график доставки пенсий

В связи с предстоящими в феврале выходными и праздничным днем Отделением Пенсионного фонда России по Краснодарскому краю совместно с Почтой России изменен график выплаты и доставки пенсий и других социальных выплат.

Доставка пенсий и других социальных выплат отделениями почтовой связи Краснодарского края будет организована по следующему графику: 

Выплатные дни

За какие числа

20 февраля

20 февраля

21 февраля

21-22 февраля

22 февраля

23-24 февраля
 

Далее выплата и доставка пенсий через отделения почтовой связи будет осуществляться в соответствии с графиком.

 

Источник: Управление Пенсионного фонда РФ в городе-курорте Анапа

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Категория: Новости / Официальные новости

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