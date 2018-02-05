В связи с праздничным днем изменится график доставки пенсий

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В связи с предстоящими в феврале выходными и праздничным днем Отделением Пенсионного фонда России по Краснодарскому краю совместно с Почтой России изменен график выплаты и доставки пенсий и других социальных выплат.

Доставка пенсий и других социальных выплат отделениями почтовой связи Краснодарского края будет организована по следующему графику:

Выплатные дни За какие числа 20 февраля 20 февраля 21 февраля 21-22 февраля 22 февраля 23-24 февраля

Далее выплата и доставка пенсий через отделения почтовой связи будет осуществляться в соответствии с графиком.

Источник: Управление Пенсионного фонда РФ в городе-курорте Анапа