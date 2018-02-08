Обсудили вопросы привлекательности курортных территорий

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Представители региональных и федеральных СМИ задали свои вопросы министру курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Христофору Константиниди и главе Анапы Юрию Полякову на пресс-конференции, прошедшей в рамках Международной туристской выставки «Анапа – самое яркое солнце России». Более часа продолжалось живое общение: обсуждались перспективы курортной отрасли Краснодарского края, ее сильные и слабые стороны.

Представитель газеты «Аргументы и факты» Елена Бондаренко поинтересовалась, чем в этом году будут удивлять гостей курорты Краснодарского края и Анапа в частности? Глава курорта Юрий Поляков ответил, что в планах – открытие новых туристических маршрутов, установка малых архитектурных форм, которые станут местами притяжения для гостей города. Построены новые современные винодельни – объекты показа.

Христофор Константиниди выделил среди главных для региона событий проведение Чемпионата мира по футболу-2018. В Сочи пройдут матчи, а в Анапе, Краснодаре и Геленджике – тренировки команд-участниц. Знаковое событие – международный фестиваль «Античное наследие России», одной из площадок которого станет Анапа – древняя Горгиппия. Продолжится внедрение на пляжах кубанских курортов Wi-Fi для всех желающих.

Обозревателя газеты «Анапское Черноморье» Вадима Широкобородова интересовал процесс классификации пляжных территорий. Министр курортов пояснил, что Краснодарский край – лидер в этом вопросе, хотя данная классификация необязательна. Тем не менее, она является имиджевым фактором и инструментом привлечения внимания к территории.

Актуальную тему курортного сбора подняли корреспондент газеты «Анапа» Сергей Мумин и главный редактор газеты «Черноморка» Геннадий Войтенко. Христофор Константиниди подчеркнул, что в нашем регионе определена минимальная ставка в 10 рублей. Причем 100 % этих средств будут направлены на благоустройство территории, где они собраны: «Думаю, будет публичное обсуждение, на какие цели потратить эти деньги».

Как меняется Анапа от выставки к выставке, спросил у министра курортов корреспондент ТВ «Анапа-Регион» Александр Ребеко. Христофор Константиниди отметил, что курорт активно занимается инвестиционной деятельностью, ежегодно здесь вводятся в эксплуатацию новые средства размещения, причем не типовые, а со своим индивидуальным обликом и предложениями, что особенно ценят отдыхающие: «У нас общая позиция с главой Анапы по организации работы экскурсионных бюро, пляжей, торговли, взаимодействию с туроператорами. Курорт должен меняться, должен каждый год привлекать гостей чем-то новым, оригинальным».

«У Анапы всегда был свой отдыхающий, – продолжил пресс-конференцию глава города Юрий Поляков. – Она никогда не была VIP-курортом, но сегодня у нас работают такие современные объекты, как «Довиль», «Бетон-Брют», готовятся к открытию новые пятизвездочные здравницы. Это привлекает к нам новых туристов».

«Анапа – один из флагманов среди курортов Краснодарского края, – подтвердил Христофор Константиниди. – Она входит в тройку и по турпотоку, и по поступлениям в бюджет».

Еще одна актуальная тема – состояние пляжных территорий. «Пляжи – главное достояние курорта, – считает Юрий Поляков. – Люди приезжают к нам не в номерах сидеть под кондиционерами, а на море. Мы зачистили пляжи от несанкционированных нестационарных объектов и в новом сезоне не допустим там никакого общепита, никаких «гадюшников». У нас есть благоустроенные пляжные территории санаториев «Довиль», «Ривьера», «Кристалл», «Урал», на которые надо равняться».

Завершила пресс-конференцию презентация «Действовать или декорировать, на что способен бренд Анапы», которую провел управляющий партнер креативного агентства «Ruport» Николай Андреев. Новый бренд курорта, представленный участникам мероприятия, объединяет яркие визуальные элементы, подчеркивающие уникальные черты Анапы: ее богатую историю, целебную природу, морские развлечения, детский отдых.

«Чем больше интересных мест сконцентрировано на одной территории, тем лучше для туристов», – считает Николай Андреев. Поэтому одна из целей: чтобы человек путешествовал не в Анапу, а по Анапе, посещал ее сельские населенные пункты: Витязево, Гай-Кодзор, Джигинку – каждый со своим неповторимым колоритом.

Источник: Управление по взаимодействию со СМИ администрации города-курорт Анапа