Краснодарский край выплатит миллион рублей компенсации семье сочинки, погибшей при крушении Ан-148

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Об этом журналистам сообщил губернатор региона.

– К большому сожалению, среди погибших в авиакатастрофе Ан-148 в Московской области была и жительница нашего края. Это сочинка Марина Калашник 1965 года рождения. По моему поручению, администрацией муниципалитета сформирована рабочая группа, родственникам будет оказана адресная помощь, организована работа психолога, - уточнилВениамин Кондратьев.

Он добавил, что краевые власти выплатят семье погибшей 1 млн рублей компенсации.

В настоящее время разыскиваются родственники женщины. Власти курорта готовы взять на себя расходы на их перелет и пребывание в Москве для прохождения процедуры опознания, а также на транспортировку тела погибшей в Сочи и организацию похорон.

Напомним, пассажирский Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший 11 февраля рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, в том числе двое иностранных граждан из Швейцарии и Азербайджана, а также трое детей. По последним данным, не выжил никто.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края