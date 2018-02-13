В Усть-Лабинске уничтожены зараженные и запрещенные к ввозу в РФ томаты

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При проведении рейдовых мероприятий, направленных на выявление запрещенной к ввозу продукции, в местах реализации плодоовощной продукции в городе Усть-Лабинске, был выявлен факт реализации томатов свежих в количестве 31 кг происхождением Турция. Производителем данной продукции, согласно маркировке значится фирма AKORUCLTD.STI., которая не входит в перечень фирм, которым разрешен ввоз томатов свежих в Российскую Федерацию.

Товаросопроводительные и фитосанитарные документы на данную продукцию отсутствовали, кроме того, согласно заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинного объекта, выданного ФГБУ «Краснодарская МВЛ», в томатах свежих был выявлен карантинный для Российской Федерации объект – западный цветочный (калифорнийский) трипс. Вышеуказанная продукция запрещенная к ввозу на территорию РФ и зараженная карантинным объектом была уничтожена согласно методике ФГБУ «ВНИИКР» по уничтожению продукции, зараженной карантинным объектом.

Источник: Россельхознадзор