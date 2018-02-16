Операция "Охотник"

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С 5 февраля по 5 марта 2018 года на территории города Новороссийска проводится комплексное профилактическое мероприятие под условным названием "Охотник". Цель этого мероприятия – исполнение законодательства в сфере оборота гражданского оружия, выявление и раскрытие преступлений и административных правонарушений, связанных с нарушением правил хранения, ношения и использования гражданского оружия.

Участковые уполномоченные полиции совместно с сотрудниками лицензионно разрешительной работы проверяют владельцев, нарушивших сроки постановки на учет приобретенного оружия, не прошедших перерегистрацию, а так же хранящих оружие без специального разрешения.

Так в Новороссийском районе у 41 – летнего местного жителя полицейские изъяли гладкоствольное оружие за нарушение сроков перерегистрации лицензии, нарушение правил хранения и ношения огнестрельного оружия. За аналогичные нарушения к административной ответственности по статье 20.8 КоАП России привлечено четверо граждан.

Всего было проверено около 300 единиц хранящегося у населения оружия. Сотрудниками полиции получено пять заявлений о добровольной сдаче оружия.

Полиция Кубани напоминает: граждане, добровольно сдавшие в органы внутренних дел незаконно хранящееся оружие, освобождаются от привлечения к уголовной и административной ответственности. Кроме этого, добровольно сдавшим в органы внутренних дел оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или предоставившим достоверную информацию об их незаконном хранении, выплачивается денежное вознаграждение.

Для этого необходимо обратиться в ближайшее отделение полиции. Оперативный дежурный территориального отдела МВД России на районном уровне Краснодарского края обязан принять у вас любое оружие. При этом, вам обязаны сообщить учетный номер заявления и на каждую единицу сдаваемого оружия выдать квитанцию. Это пригодится, если вы решите получить за свое ружье денежные средства.

Порядок, условия выплаты, а также размер денежной компенсации за добровольно сданные незаконно хранящиеся предметы вооружения определены Постановлением Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 мая 2014 года № 446 «О выплате денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящихся у них оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Источник: Пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску