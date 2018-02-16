В Думе обсудили противодействие распространению наркотиков в Интернете 

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Противодействие пропаганде наркотиков и психотропных веществ через Интернет стало темой расширенного заседания Комитета по безопасности и противодействию коррупции.

По словам председателя Комитета Василия Пискарева, в последнее время граждане России и организации в своих обращениях все чаще поднимают проблему пропаганды наркотических средств и психотропных веществ в сети Интернет, в том числе в виде всплывающей рекламы при просмотре видеоматериалов на видео-хостинге You Tube.

Об этом же говорилось на Международной конференции «Парламентарии против наркотиков», которая состоялась в Москве в декабре 2017 года.

«Тогда прозвучало предложение о совершенствовании законодательства в части запрета рекламы и пропаганды новых потенциально опасных психоактивных веществ», - напомнил В.Пискарев.

Российское законодательство о рекламе необходимо привести в соответствие законом о наркотических средствах и психотропных веществах, заключил В.Пискарев.

Наркоторговцы рассматривают Интернет как рекламную и пропагандистскую площадку для расширения рынка сбыта, констатировал заместитель председателя Государственного антинаркотического комитета, начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков Андрей Храпов.

Наиболее востребованной, по его словам, стала социальная сеть «ВКонтакте». На втором месте «Одноклассники».

«Наша задача - своевременно реагировать на угрозы безопасности общества, - заявил первый заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Савельев.

Необходим комплексный анализ правоприменения антинаркотического законодательства и обобщение практики запрета на распространение информации о наркотиков в Интернете, полагает он.

По оценке заместителя председателя Комитета по охране здоровья Николая Говорина, проблема весьма актуальна для России, где уже начался демографический спад.

По его словам необходима федеральная программа профилактики потребления психоактивных веществ, где особое место должны занять современные технологии предупреждения потребления и снижения спроса на наркотики.

Депутат Николай Рыжак убежден в том, что проблема противодействия наркоугрозе носит глубинный характер.

«Перекрыть современные средства связи никому никогда не удастся. Нужно мобилизовать гражданское общество на пропаганду здорового образа жизни, выработать иммунитет и нетерпимость к пропаганде наркотиков, в том числе скрытой», - отметил он.

По итогам заседания решено создать рабочую группу, которая обобщит правоприменительную практику в указанной сфере и сформулирует предложения в части противодействия распространению наркотиков через Интернет.

Источник: Госдума РФ