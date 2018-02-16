У флагманского стенда Новороссийска продолжается эффективный диалог бизнеса и власти

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16 февраля, делегация из Новороссийска продолжает работу на деловых площадках Российского инвестиционного форума в Сочи.

В этом году форум собрал рекордное количество участников – около 4000 человек. В олимпийскую столицу приехали представители 128 крупнейших отечественных и иностранных компаний. Помимо бизнесменов, в работе форума по традиции принимают участие премьер-министр Дмитрий Медведев, представители российского правительства и главы 73 регионов.

Каждый день работы Российского инвестиционного форума у стенда Новороссийска кипит активная деловая жизнь, выстраиваются эффективные диалоги между представителями бизнеса и власти, подписываются соглашения о намерениях в сфере реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования Новороссийск.

Как рассказал Сергей Панюта, руководитель МАУ «Управление по развитию новых и ранее освоенных территорий и инженерных коммуникаций», на сегодняшний день запланировано подписание соглашений по реализации проектов комплексного развития нескольких городских кварталов в границах улиц Новороссийская республика-Энгельса и Свободы-Коммунистическая-Энгельса-Рубина, а также проект по комплексному развитию территории города, включающий спортивные площадки, жилую и коммерческую застройку. Также сегодня будут подписаны соглашения о реализации проекта по переносу промышленного предприятия из Центрального района города и проекта по строительству логистического центра в селе Цемдолина.

Сегодняшний день предполагает очень плотный график деловой программы – представители новороссийской делегации примут участие в работе круглых столов: «ФИФА -2018» – новые возможности продвижения «Курортов Краснодарского края», «Управляя изменениями: первые результаты внедрения целевых моделей в регионах», «Применение гибких методов управления пректами в органах власти субъектов Российской Федерации», «Промышленные кластеры: новый этап индустриализации Кубани».

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск