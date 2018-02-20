Вопрос о размещении почтового отделения в хуторе Красный решался на приеме главы Анапы

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В начале каждой рабочей недели в администрации традиционно проходит личный прием главы города-курорта. 19 февраля к Юрию Полякову анапчане обращались преимущественно с вопросами, касающимися сферы благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства. Жительница хутора Красный подняла злободневную тему отсутствия почтового отделения. Решение прозвучало здесь же.

Жители хутора Чембурка рассказали, что после данного главой Анапы поручения участок улицы Озерной был отсыпан, кроме того, установлены и подключены к электроснабжению четыре опоры уличного освещения. Представитель инициативной группы Игорь Богданов попросил включить всю улицу в программу капитального ремонта, пусть даже в среднесрочной перспективе, а также продолжить освещение Озерной. В приеме главы принимала участие его заместитель Анжелика Бузунова, ей Юрий Поляков поручил изыскать возможность для установки новых опор освещения, продолжить отсыпку улицы.

Житель одного из многоквартирных домов на улице Чехова в Анапе Григорий Саркисян пришел с фотографиями: на них — нарушенное благоустройство территории вокруг почтового отделения № 11 на улице Стахановской. Провал в дорожном покрытии, по словам заявителя, появился после ремонта коммуникаций. Анжелика Бузунова доложила Юрию Полякову, что коммунальщики отремонтируют этот участок.

Наталья Трубицина попросила главу города-курорта ускорить процесс передачи помещения для почтового отделения в хуторе Красный. Ранее по поручению Юрия Полякова такое помещение было найдено — в здании местного Дома культуры. Как объяснил начальник управления имущественных отношений Михаил Анохин, теперь слово за УФПС Краснодарского края. Руководство ведомства должно взять на себя заключение договора безвозмездного пользования на указанные помещения с МБУК «Приморская ЦКС».

Юрий Поляков поблагодарил анапчанку за ее активную общественную позицию, ведь Наталья Геннадиевна отстаивает появление нового почтового отделения гораздо активнее, чем руководство самого ведомства. Глава Анапы подчеркнул: восстановление утерянной социальной инфраструктуры — приоритет на сегодня. Это и участие в федеральных и краевых программах на условиях софинансирования, подготовка проектной документации на социальные объекты, и работа с застройщиками по выделению в строящихся зданиях помещений под почтовые отделения, пункты полиции и фельдшерско-акушерские пункты.

Источник: Администрация Анапы