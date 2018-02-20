Новороссийские депутаты назвали лучших общественников

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Под председательством Александра Васильевича Шаталова прошло очередное заседание городской Думы VI созыва муниципального образования город Новороссийск. Депутаты рассмотрели вопросы комитетов по финансово-бюджетной и экономической политике, законности, правопорядку и правовой защите граждан, муниципальной собственности, земельным отношениям, вопросам торговли и потребительского рынка.

Так депутатами было принято решение о внесении дополнений городской Думы муниципального образования город Новороссийск от 21 ноября 2017 года № 240 «Об утверждении бюджета муниципального образования город Новороссийск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Дополнительные средства были направлены на решение вопросов социальной сферы.

С большим интересом депутаты заслушали доклад представителя УМВД города «О результатах оперативно-служебной деятельности Управления МВД России по городу Новороссийску за 2017 год». Докладчик отметил, что за прошедший год повысилась раскрываемость преступлений, большая работа ведется по профилактике правонарушений, телефонного мошенничества. В прошлом году увеличено количество раскрытых преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Также отмечено, что по данным миграционной службы число жителей нашего города в прошлом году превысило 420 тысяч человек.

Также депутаты утвердили победителей конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования город Новороссийск» за 2017 год. Первое место занял ТОС №61 Новороссийского внутригородского района, которым руководит Александра Яковлевна Кирсанова. Второе и третье места распределились между ТОС №10 Восточного внутригородского района и ТОС № 114 Южного района города.

Источник: пресс-служба администрации Новороссийска