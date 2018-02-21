Владимир Синяговский: депутаты обсудили законопроекты, касающиеся морского и речного транспорта

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20 февраля, депутат В.И. Синяговский принял участие в очередном заседании Секции морского и речного транспорта Экспертного совета по транспорту при Комитете Государственной Думы по транспорту и строительству.

В заседании приняли участие депутаты, представители профильных министерств и ведомств, руководители направлений по работе с госорганами ведущих предприятий отрасли.

В начале заседания руководитель Секции депутат В.Е. Дерябкин проинформировал собравшихся об основных результатах работы Секции в осеннюю сессию 2017 г. и задачах на весеннюю сессию 2018 г. Затем члены Экспертного совета приступили к поочередному обсуждению стоящих перед отраслью вопросов.

Депутат Владимир Синяговский, комментируя заседание, отметил высокую продуктивность работы Секции: «Из 16 законопроектов по теме транспорта, рассмотренных Госдумой в осеннюю сессию, 7 – касались моря и внутренних водных путей. Сегодня на повестке также очень важные вопросы. Мы обсудили целесообразность внесения изменений в статью 65 Водного кодекса Российской Федерации, выслушали экспертные мнения о проекте федерального закона об объектах инфраструктуры морского порта, поддержали инициативу об исключении речных портов из реестра естественных монополий, затронули лоцманскую деятельность.

Особо хочу остановиться на вопросе правового регулирования ответственности операторов морских терминалов за превышение нагрузки на ось автотранспортного средства при погрузке груза в порту. Кроме того, аналогичная проблема существует у транспортников не только в портах. Машины «с перегрузом» разбивают дороги по всей России.

Например, Ассоциация морских торговых портов России, представитель которой выступил сегодня на заседании, предлагает решить описанную проблему путём возложения ответственности на лицо, обладающее полным спектром полномочий и полной информацией в отношении груза, – на грузовладельца или его законного представителя в лице экспедитора либо грузоотправителя.

После обсуждения нами было принято решение запросить и проработать дополнительные материалы по данному вопросу. Планируем вернуться к обсуждению темы в апреле с уже готовыми позициями», – сказал Владимир Синяговский.