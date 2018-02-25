В Горячем Ключе по инициативе прокуратуры в отношении лица, совершившего убийство щенков, возбуждено уголовное дело

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Прокуратурой города Горячий Ключ в ходе мониторинга сети Интернет и социальных сетей обнаружены публикации о жестком обращении с животными на территории муниципального образования город Горячий Ключ.

Установлено, что 18 января 2018 года местный житель, управляя автомобилем «Лада-Приора», находясь около домовладения по адресу: г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул. Шоссейная, 73, предвидя неизбежность наступления общественной опасных последствий в виде гибели животных, намеренно осуществил наезд на щенков, которых специально привез и выбросил на обочину дороги. В результате наезда двое из них погибли.

По данному факту прокуратурой города материал направлен в органы полиции, в ходе проверки установлен 30-летний С., который осуществляя строительную деятельность на одном из объектов города, решил избавиться от находившихся на строительной площадке животных.

В настоящее время в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение в отношении нескольких животных).

Санкция статьи предусматривает различные виды наказания, вплоть до лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/v-goryachem-klyuche-po-iniciative-prokuratury-v