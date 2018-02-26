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Путин поздравил сборную России по хоккею с победой на Олимпиаде в Пхёнчхане

Владимир Путин направил поздравительную телеграмму мужской сборной команде России по хоккею, победившей на XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года в Пхёнчхане (Республика Корея).
 

В телеграмме, в частности, говорится:

«Дорога к чемпионскому титулу была нелёгкой. Но вы сумели собраться, противопоставили сильным соперникам командный настрой, характер и волю, продемонстрировали прекрасную технику, умение стремительно атаковать и крепко обороняться.

Эти бойцовские качества всегда отличали нашу «ледовую дружину», вели её к победам. И нынешний успех стал убедительным свидетельством замечательных традиций отечественной хоккейной школы, ярким ориентиром для молодых спортсменов».

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Мужской сборной команде России по хоккею, победившей на XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года в Пхёнчхане (Республика Корея)25 февраля 2018 года
 

Источник: президент.рф

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Категория: Новости / Официальные новости

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