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Вениамин Кондратьев: «Необходимо утвердить высотный регламент приморской части Новороссийска с понижением этажности в направлении моря»

Такое заявление глава региона сделал в ходе внеочередного заседания городской Думы VI созыва муниципалитета.

В мероприятии приняли участие спикер ЗСК Юрий Бурлачко, вице-губернатор Алексей Копайгородский, руководитель территории Игорь Дяченко.

В начале мероприятия Вениамин Кондратьев отметил, что Новороссийск по-прежнему остается одним из локомотивов экономики Кубани. На Российском инвестиционном форуме город заключил восемь соглашений почти на 15 млрд рублей, половина из них касается объектов комплексной застройки.

– Комплексный подход к строительству – это, прежде всего, комфорт жителей Новороссийска. Не увлекайтесь точечной застройкой, которая не обеспечена никакой социальной инфраструктурой и не включает в себя ни садов, ни школ, ни парковок, – отметил глава региона.

По словам губернатора, любое решение городских властей о развитии города должно приниматься с учетом мнения жителей. В том числе это касается благоустройства береговых территорий и набережной.

– Необходимо утвердить высотный регламент приморской части города с понижением этажности в направлении моря. Это позволит сохранить вид на набережную, которая сегодня достойна крупного портового города. Она должна остаться прогулочной зоной – такой, какой ее привыкли видеть жители и гости Новороссийска, – добавил Вениамин Кондратьев.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края

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Категория: Новости / Официальные новости

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