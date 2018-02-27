В Геленджике прошла очередная сессия городской Думы

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Депутаты утвердили отчеты о работе нескольких постоянно действующих комиссий, а также рассмотрели ряд вопросов.

В частности, Елена Турецкая рассказала о деятельности в 2017 году комиссии по образованию, науке, делам молодежи, культуре, физической культуре и спорту, взаимодействию с общественными организациями и объединениями, Алексей Богодистов – о работе комиссии по экологии, градостроительтсву, рациональному использованию земли и природных ресурсов, Михаил Димитриев – а работе комиссии по правовым вопросам.

О том, что было сделано в минувшем году комиссией по здравоохранению и социальной поддержке, рассказал Сергей Ермаков, а комиссией по курорту, туризму и лечебным ресурсам – Юлия Соболева.

С отчетом о работе Контрольно-счетной палаты муниципального образования город-курорт Геленджик выступила её председатель Светлана Иванская.

Также на сессии были внесены изменения в ряд ранее принятых Думой муниципального образования решений и утверждено техническое задание на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия муниципального образования город-курорт Геленджик «Водопроводно-канализационное хозяйство» на 2019-2021 годы.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик