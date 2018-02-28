В Темрюкском районе по инициативе прокуратуры обеспечена сохранность объектов культурного наследия

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Прокуратурой Темрюкского района проведена проверка соблюдения законодательства об охране объектов культурного наследия, посвященных памяти советских воинов, погибших при защите Отечества в боях с фашистскими захватчиками.

Установлено, что администрацией Курчанского сельского поселения Темрюкского района не принимаются меры по сохранению объектов культурного наследия в его исторической среде, оформлению охранных обязательств и разработке проектов зон охраны в отношении трех объектов: «Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны», «Братская могила детей, погибших от бомб фашистской авиации», «Братская могила 837 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками».

Статьей 44 Конституции Российской Федерации и Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» предусмотрена обязанность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры.

По данному факту прокуратурой района в защиту интересов неопределенного круга лиц в суд направлен иск о понуждении администрации сельского поселения устранить допущенные нарушения.

Вступившим в законную силу судебным решением требования прокурора удовлетворены в полной мере.

В настоящее время мероприятия по государственной охране объектов культурного наследия и ремонтно-восстановительным работам выполнены.