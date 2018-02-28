В окрестностях Новороссийска задержали нелегалов из республик Центральной Азии

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По инициативе оперативников краевого погрануправления под Новороссийском задержали нелегалов из республик Центральной Азии. Шестеро иностранцев выдворены за пределы России.

Межведомственный рейд с участием сотрудников подразделений ФСБ, полиции и миграционной службы состоялся на прошлой неделе.

Трудовых мигрантов выявили в одном из дачных товариществ в окрестностях поселка Глебовское. Девять иностранных рабочих занимались строительством частного дома. При проверке документов выяснилось, что все иностранные граждане осуществляли трудовую деятельность незаконно, а у шестерых из них, кроме этого, значительно превышены сроки пребывания на территории нашей страны.

За отсутствие официального разрешения на работу всех уроженцев бывших советских республик привлекли к административной ответственности по ч.1. ст. 18.10 КоАП РФ. В отношении шестерых граждан, у которых усматривались признаки нарушения ч. 1.1. ст. 18.8 КоАП РФ, суд избрал меру административного воздействия в виде выдворения за пределы Российской Федерации.

Источник: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю