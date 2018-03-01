ЗАО АФ «Раевская» оштрафована за воспрепятствование законной деятельности Россельхознадзора

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Должностным лицом Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея установлено, что юридическое лицо ЗАО АФ «Раевская» совершило бездействие, выраженное в уклонении от проведения внеплановой выездной проверки.

В бездействии ЗАО АФ «Раевская» содержится состав административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 19.4.1 КоАП РФ, то есть воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа государственного финансового контроля, должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа муниципального контроля, органа муниципального финансового контроля по проведению проверок или уклонение от таких проверок.

14.12.2017 года мировой судья судебного участка № 76 г. Новороссийска Краснодарского края вынес постановление, вступившее в законную силу 16.01.2018, согласно которому ЗАО АФ «Раевская» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 19.4.1 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей.

Источник: Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея