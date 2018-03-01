Сергей Мышак представил ежегодный доклад о состоянии прав и свобод человека и гражданина на Кубани

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28 февраля 2018 года состоялась сессия краевого Законодательного Собрания, на которой Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак представил ежегодный доклад о состоянии прав и свобод человека и гражданина в регионе.

Сергей Мышак проинформировал депутатов о проблемах в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина в Краснодарском крае, привел примеры рассмотрения жалоб и мер, предпринятых для восстановления нарушенных прав и свобод.

Также он рассказал о взаимодействии Уполномоченного с органами государственной власти, местного самоуправления, правоохранительными органами, гражданскими институтами и научным сообществом в сфере защиты прав человека.

Завершая свое выступление, Сергей Мышак поблагодарил депутатов за внимательное отношение к деятельности Уполномоченного, за помощь и содействие в решении различных вопросов.

Источник: Аппарат Уполномоченного по правам человека в Краснодарском крае