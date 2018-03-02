Госавтоинспекторы Новороссийска напомнили курсантам важные истины

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Сотрудники Отдела ГИБДД встретились с учащимися Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России и провели занятие по безопасности дорожного движения.

Госавтоинспекторы выступили перед курсантами, многие из которых уже являются водителями мото и авто транспорта. Полицейские акцентировали внимание курсантов на том, что автомобиль и мотоцикл — средства повышенной опасности. А значит, за рулём необходимо проявлять повышенную бдительность, с уважением относясь к другим участникам дорожного движения, особенно пешеходам. Помимо этого курсантам была доведена информация о состоянии аварийности на территории Новороссийска, административная и уголовная ответственность за нарушение требований Правил дорожного движения. Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения также напомнил об обязательном использовании световозвращающих элементов на одежде, особенно при следовании к месту учебы, расположенному за городом. Госавтоинспекторы продемонстрировали учащимся видеоматериалы, и вместе разбирали ошибки, которые допускают как водители, так и пешеходы. Стоит отметить, что будущие полицейские приняли самое активное участие в дискуссии по вопросам обеспечения безопасности на дорогах, задавали вопросы, сами давали ответы, одобряли или осуждали поведение участников дорожного движения из видеоролика.

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску