Глава Геленджика отчитался об итогах работы в 2017 году

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В большом зале Дворца культуры, искусства и досуга курорта состоялась открытая сессия Думы муниципального образования город-курорт Геленджик, на которой Виктор Хрестин выступил с отчетом о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального образования за минувший год.

В зале присутствовали депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края и городской Думы, представители краевой администрации, члены Совета ветеранов, руководители правоохранительных органов, общественных организаций, предприятий и учреждений, органов ТОС, жители муниципалитета.

На открытой сессии Виктор Хрестин подчеркнул, что минувший год был годом поступательного развития муниципалитета и принес целый ряд важных и знаковых достижений, а также побед на различных конкурсах.

Так, собственные доходы курорта в 2017 году увеличились более чем на 207 миллионов рублей. По темпам роста доходов местного бюджета Геленджик занял I место в крае, а по темпам роста инвестиций - III место.

- Благодаря эффективной социально-экономической политике нам удалось построить спортивные стадионы, открыть новые скверы, благоустроить детские площадки, отремонтировать дороги, подвести газ к домам нескольких сотен геленджичан и многое другое, - сказал в своем докладе глава муниципалитета.

Говоря о градообразующей отрасли – санаторно-курортной, Виктор Хрестин отметил, что в 2017 году в Геленджике отдохнуло более 4 миллионов 200 тысяч человек, что соответствует уровню прошлого года.

Однако на открытой сессии мэр курорта говорил не только о достигнутых результатах, но и затронул проблемы, над решением которых необходимо работать. К числу имеющихся вопросов относятся факты незаконной торговли, незаконной сдачи жилья, работа легкового такси и другие.

Депутаты городской Думы дали положительную оценку работе главы Геленджика и администрации курорта за 2017 год.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик