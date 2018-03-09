Президент подписал Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

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В законодательство внесены изменения, устанавливающие обязанность кредитора информировать заёмщика о размере текущей задолженности и доступной сумме потребительского кредита.

Федеральный закон принят Государственной Думой 22 февраля 2018 года и одобрен Советом Федерации 28 февраля 2018 года.

Федеральным законом устанавливается обязанность кредитора информировать заемщика о размере текущей задолженности и о доступной сумме потребительского кредита (займа) с лимитом кредитования по договору потребительского кредита (займа) путем направления заемщику соответствующего уведомления после каждой операции с использованием электронного средства платежа.

Наряду с этим, в качестве меры, направленной на снижение угроз финансовой стабильности, Банку России предоставляется право устанавливать надбавки к коэффициентам риска по отдельным видам активов из числа включаемых в расчет нормативов достаточности собственных средств кредитной организации.

Федеральным законом предусматривается, что Банк России устанавливает и публикует официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю в порядке, определенном нормативным актом Банка России.

Кроме того, Федеральным законом Агентству по страхованию вкладов предоставляется право использовать облигации федерального займа, внесенные в качестве имущественного взноса Банка России в имущество Агентства, для оплаты акций (долей) банков.

При этом Агентством может быть принято решение о передаче приобретенных акций (долей), имущества (имущественных прав) банков в собственность Российской Федерации в счет уменьшения имущественного взноса Российской Федерации, внесенного в имущество Агентства.

Источник: http://kremlin.ru/acts/news/57014