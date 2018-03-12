В результате принятых прокуратурой края мер приведены в соответствие с законодательством административные регламенты

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В связи выявленными нарушениями законодательства прокуратурой края в принесены протесты на административные регламенты исполнения департаментом по надзору в строительной сфере Краснодарского края государственной функции по проведению проверок при осуществлении государственного контроля в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и контроля за деятельностью жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома, а также за соблюдением жилищно-строительным кооперативом требований ч. 3 ст. 110 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Протесты прокуратуры края рассмотрены и признаны обоснованными, однако более 5 месяцев в указанные административные регламенты не вносились необходимые изменения.

По результатам проведенного прокуратурой края анализа причин и условий установлено, что длительное действие незаконных приказов стало возможным из-за ненадлежащего выполнения своих должностных обязанностей работниками департамента, что явилось основанием для внесения представления руководителю департамента по надзору в строительной сфере края.

По итогам рассмотрения акта прокурорского реагирования начальник отдела правового обеспечения департамента привлечен к дисциплинарной ответственности.

Приказом от 12.02.2018 №10 утвержден Административный регламент исполнения государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной со строительством многоквартирных домов.

Законность и своевременность приведения региональных нормативных правовых актов в сфере участия в долевом строительстве находится на постоянном контроле прокуратуры края.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/v-rezultate-prinyatyh-prokuraturoy-kraya-mer-0