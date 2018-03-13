В УФСИН России по Краснодарскому краю отметили День работника уголовно-исполнительной системы

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В торжественном мероприятии, приуроченном к 139-летию образования уголовно-исполнительной системы, приняли участие сотрудники и ветераны УФСИН России по Краснодарскому краю, а также почетные гости.

Всех собравшихся с профессиональным праздником поздравили начальник УФСИН России по Краснодарскому краю Виктор Пестов и председатель региональной Общероссийской общественной организации ветеранов УИС Виктор Кондратенко. Состоялась церемония вручения очередных званий и наград наиболее отличившихся сотрудников УФСИН. Журналисты региональных СМИ, занимающиеся освещением деятельности учреждений УИС края, получили от руководителя краевого пенитенциарного ведомства благодарственные письма.

Со словами поздравлений и добрых напутствий сотрудникам и ветеранам УИС выступили приглашенные на мероприятие гости – коллеги из правоохранительных ведомств региона, представители краевой администрации и ЗСК. Был зачитан приветственный адрес губернатора Краснодарского края. Ряду сотрудников УФСИН вручили благодарности Законодательного собрания Краснодарского края.

Участникам торжества продемонстрировали специально подготовленный к праздничной дате видеофильм «Задачи и деятельность УИС Краснодарского края».

Официаль.ная часть мероприятия продолжилась праздничным концертом. С творческими номерами выступили артисты ансамбля «Чаровница» и квартета «Встреча» Краснодарской краевой филармонии имени Григория Пономаренко, группа «Ваше благородие» культурного центра ГУ МВД России по Краснодарскому краю и группа «Форпост» УФСИН России по Краснодарскому краю.

В этот день торжественные мероприятия, посвященные 139-летию образования УИС, состоялись во всех учреждениях УФСИН России по Краснодарскому краю.

Источник: пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю