В рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу завершена модернизация железнодорожного вокзала Ростов-Главный

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14 марта генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров и губернатор Ростовской области Василий Голубев осмотрели вокзальный комплекс Ростов-Главный, в котором завершена модернизация в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу - 2018.

В мероприятии приняли участие начальник Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД» Виталий Вотолевский, генеральный директор ЗАО «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа, начальник Северо-Кавказской железной дороги –филиала ОАО «РЖД» Владимир Пястолов.

Олег Белозёров отметил, что после проведенных работ вокзал стал более современным и комфортным. Теперь он полностью соответствует мировым требованиям к подобным объектам железнодорожной инфраструктуры.

Построен новый досмотровый павильон с пропускной способностью свыше 2 тыс. пассажиров в час. Изменения также коснулись фасада здания, интерьеров и залов ожидания, где была установлена централизованная система кондиционирования воздуха.

На первом этаже начал работать кассовый зал открытого типа с электронной очередью. Реконструирован зал повышенной комфортности.

Особое внимание уделено доступности инфраструктуры для маломобильных групп населения, обновлению систем вентиляции и видеонаблюдения, благоустройству привокзальной территории и пассажирских платформ.

Также в рамках мероприятия состоялась презентация нового электропоезда серии ЭП3Д, поступившего на Северо-Кавказскую магистраль в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД».

По словам главы компании, в текущем году в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» планирует приобрести 22 электропоезда серии ЭП3Д, из которых 18 поступят в Ростовский регион. Инвестиции в закупку подвижного состава для СКЖД составят более 4 млрд рублей.

В настоящее время на Северо-Кавказскую магистраль прибыло два электропоезда 4-х вагонной составности, выпущенных на Демиховском машиностроительном заводе.

Электропоезда серии ЭП3Д будут курсировать на участке Ростов – Таганрог, на который приходится 35% всех пассажиров, перевозимых Северо-Кавказской пригородной пассажирской компанией в Ростовском регионе СКЖД. Кроме того, новый подвижной состав, который будет поступать в Ростов-на-Дону, планируется задействовать для перевозки пассажиров на маршрутах городской электрички.

Железнодорожный вокзал Ростов-Главный один из самых загруженных на полигоне Северо-Кавказской железной дороги. Сегодня пассажиропоток вокзала в день составляет более 10 тыс. человек. В год комплекс способен обслужить около 4 млн. человек.

Последняя масштабная реконструкция вокзала Ростов-Главный проводилась в 2000 - 2004 годах. При реконструкции все сооружения были объединены в единый комплекс, включающий пассажирское здание, служебно-бытовое здание с комнатами длительного отдыха, дорожный центр управления перевозками, конкорс.

Сегодня площадь вокзального комплекса составляет более 9 тыс. кв.м., площадь привокзальной территории – 11,6 тыс. кв. м.

Электропоезда переменного тока серии ЭП3Д являются на 100% российской разработкой и практически на 100% состоят из российских комплектующих. Электропоезда серии ЭП3Д созданы в 2016 году в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза.

Поезда отвечают самым современным международным требованиям, предъявляемым к безопасности эксплуатации моторвагонного подвижного состава. Они отличаются повышенным уровнем комфортности для пассажиров. Посадка и высадка пассажиров возможна как с низких, так и высоких платформ

В вагонах ЭП3Д установлены удобные шести- и двухместные диваны, оборудованы крепления для провоза велосипедов. Система обеспечения микроклимата с функцией обеззараживания воздуха позволяет регулировать температуру в зависимости от погоды за окном и наполненности салона. В поезде создана безбарьерная среда: головные вагоны оборудованы подъемниками для инвалидных колясок, просторные туалетные комплексы предназначены, в том числе, для маломобильных пассажиров. Все информационные таблички дублированы шрифтом Брайля. Аварийная крэш-система на лобовой части головного вагона и на автоматической сцепке промежуточных вагонов обеспечивает безопасность пассажиров и локомотивной бригады. Аэродинамическая форма кабины придает современный вид электропоезду и исключает случаи несанкционированного подъема посторонних лиц.

Благодаря салонным окнам новой конструкции и применению герметичной системы улучшается экстерьер вагонов, повышается тепло- и звукоизоляция вагона.

Межвагонные сцепные устройства обеспечивают плавный ход поезда и низкий уровень шума.

По сравнению с подвижным составом предыдущих серий, стоимость владения новым электропоездом ЭП3Д на протяжении жизненного цикла, составляющего 40 лет, ниже на 20–50%. Экономия достигается за счет использования комплекта энергосберегающего электрооборудования и малообслуживаемых узлов. Применение современной аппаратуры позволяет увеличить межремонтные пробеги и снизить стоимость обязательного периодического техобслуживания и плановых ремонтов на 20–40%.

Источник: пресс-служба СКЖД