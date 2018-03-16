Вениамин Кондратьев: «Транспортные проблемы Новороссийска должна решить новая развязка»

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Развитие дорожной сети города-героя обсудили сегодня глава региона и руководители дорожных служб в ходе объезда федеральных трасс. В мероприятии также приняли участие вице-губернаторы, мэр Игорь Дяченко.

– Новороссийск задыхается от того потока машин, который идет через город. Он должен идти в объезд, и это нормальное требование жителей. Транспортные проблемы Новороссийска должна решить новая развязка. Дорога примет весь транзитный поток, по ней пойдет и грузовой транспорт. Сегодня это приоритетный проект, – отметил Вениамин Кондратьев.

По словам директора краснодарского филиала госкомпании «Автодор» Николая Ильина, протяженность трассы составит 12,6 км, шесть из них – это дорога эстакадного типа.

Согласно прогнозам, интенсивность движения на новом участке к 2030 году достигнет 69,5 тыс. авто в сутки. В составе дороги будет путепроводы, мосты, развязки и эстакады, обустроены пересечения с автодорогами и ж/д-путями.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края