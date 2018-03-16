Сергей Мышак: Молодые должны уметь защищать свои права...
15 марта 2018 года Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак в рамках правового просвещения встретился со студентами и преподавателями Кубанского государственного университета.
Мероприятие было посвящено актуальным вопросам защиты прав человека в Краснодарском крае.
Сергей Мышак рассказал студентам о становлении и развитии института Уполномоченного, а также о роли и значении этого института в современном мире. Он коснулся различных аспектов своей деятельности, ознакомил слушателей с реальными случаями нарушений прав граждан и действий предпринятых для их защиты, привел данные социологических исследований.
После окончания лекции состоялся диалог со студентами, которых интересовали проблемы развития гражданского общества, социальной справедливости, взаимодействия с международными правозащитными институтами.
Также в преддверии предстоящих выборов Президента РФ студенты интересовались реализацией избирательных прав граждан.
Источник: аппарат Уполномоченного по правам человека в Краснодарском крае
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