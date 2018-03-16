Выдворенный из России уроженец Средней Азии сменил гражданство и незаконно вернулся в нашу страну

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Нарушитель задержан на российско-абхазской границе. Возбуждено уголовное дело.

Было установлено, что несколько лет назад молодой мужчина въехал в Россию в качестве трудового мигранта, но пробыл здесь недолго. За нарушение сроков пребывания на территории нашей страны его в судебном порядке выдворили на родину и ограничили въезд сроком на пять лет.

Однако хлебосольная Россия не давала иностранцу покоя, и он нашел незаконный способ поскорее вернуться назад. Житель азиатского региона усовершенствовал излюбленную схему «выдворенцев». Он выехал в третью страну, получил гражданство, полностью изменил установочные данные и с новым паспортом вернулся в Россию. Мужчину задержали.

В настоящее время в отношении иностранца, который пересек государственную границу, заведомо зная, что въезд ему не разрешен, возбуждено уголовное дело по ч.2. ст.322 УК РФ. Уроженец Средней Азии может лишиться свободы сроком до четырех лет.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю