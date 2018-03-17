Владимир Синяговский: Вы создаете тепло и уют в наших домах!

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В редакцию поступило поздравления работников сферы ЖКХ с профессиональным праздником от депутата Государственной Думы России.

"Уважаемые работники коммунального хозяйства и бытового обслуживания, дорогие ветераны отрасли!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником! Каждый из нас ежедневно сталкивается с вашей деятельностью, от которой в полной мере зависят тепло и уют в домах кубанцев, учреждениях и предприятиях, а также чистота и порядок во дворах и на улицах наших городов и станиц. В сегодняшних непростых условиях реформирования отрасли вам удается обеспечивать стабильную работу предприятий ЖКХ и добиваться главной цели — создания комфортных условий для жителей. При этом работникам коммунальной сферы приходится работать, несмотря на сюрпризы погоды. Ваш труд заслуживает огромной благодарности и признательности. Уверен, что работников жилищно-коммунального хозяйства и в дальнейшем будут отличать высокий профессионализм, уважение и огромная ответственность. Искренне желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, терпения, успехов во всех начинаниях и уверенности в завтрашнем дне! Мира и добра!

Ваш депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский."