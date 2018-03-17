Анна Минькова открыла школу в Новороссийске

/Официальные новости/

Учебное заведение в поселке Гайдук на 400 мест начало прием школьников.

На торжественном открытии Анна Минькова, обращаясь к педагогам и учителям, отметила, что новый блок школы №23 предназначен для младших школьников.

– В школе ребятам должно быть комфортно и уютно, потому что все условия для этого есть, – подчеркнула вице-губернатор.

Для учеников здесь подготовлены просторные кабинеты, спортивный и хореографический залы, библиотека, закуплено интерактивное оборудование.

– Самое главное, что новый корпус позволит решить вопрос второй смены. Теперь все начальные классы 23-й школы будут учиться в первую смену. Появится возможность развивать дополнительное образование, откроются секции культурной и спортивной направленности, – отметила заместитель руководителя региона.

Кроме того, Анна Минькова подчеркнула, что параллельно с масштабным строительством школ по всему краю, идет подготовка высококвалифицированных педагогов. Удалось вернуть престиж учительства, наставничества. По ее словам, много детей возвращаются преподавать в свои родные образовательные учреждения. 23-я школа – пример такой преемственности. Треть сегодняшних учителей – выпускники своей школы.

***

Школа №23 – одна из старейших в Краснодарском крае, в прошлом году она отметила 100-летний юбилей. Здесь обучается более тысячи детей. Каждый четвертый класс – казачьей направленности.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края