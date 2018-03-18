Владимир Синяговский приглашает земляков на выборы Президента страны

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В 9 часов утра на участке 37-08 ФГОУ СПО проголосовал депутат Государственной думы Владимир Синяговский с супругой

Поздоровавшись с присутствующими, Владимир Ильич поздравил всех с особенным для страны днем и добавил:

- Сегодня день очень важный для нас, для всей страны. Утром, как обычно, я прошелся по городу. Чисто, уютно. Ветерок с моря. Новороссийск не меняется. И новороссийцы, как всегда, себе верны. Люди спешат высказать свое мнение, стать участниками завтрашнего дня нашей страны. Новороссийцы понимают, что выборы — это серьезнейшее обязательство для каждого человека. Решается судьба страны, судьба каждого из нас. Я уверен, что каждый из нас обязательно выполнит свой долг и примет участие в становлении будущего России.

Источник: пресс-служба администрации Новороссийска