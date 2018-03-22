В пятницу новороссийцы без света?
Служба 112 Новороссийска предупреждает, что 23 марта будет отключен свет на улицах и поселках города-героя.
Информация для жителей города о проведении планово-профилактических работ 23.03.2018
|
№
|
Наимен
предпр.
|
Время
отключе
ния
(длитель
ность)
|
Адрес/причина.
Принятые меры
|
1
|
НЭСК
|
с 11:00
до 15:00
|
Адрес: п. Цемдолина, ул. Школьная, Гоголя.
Причина: ТП-353 РУ- 0,4 кВ тех. обслуживание.
|
2
|
НЭСК
|
с 13:00
до 15:30
|
Адрес: п. Цемдолина, ул. Ленина.
Причина: ТП-357 РУ- 0,4 кВ тех. обслуживание.
|
3
|
ЮЗЭС
|
с 08:00
до 17:00
|
Адрес: х. Камчатка, п. Северная Озереевка,
п. Глебовка, с. Васильевка
Причина: ВЛ-35 кВ Солнечная-Абрау-Дюрсо
Техническое обслуживание
ВЛ-35 кВ Солнечная-Абрау-Дюрсо.
Информация для жителей города о проведении срочных неотложных работ 23.03.2018
|
№
|
Наимен
предпр.
|
Время
отключе
ния
(длитель
ность)
|
Адрес/причина.
Принятые меры
|
1
|
ЮЗЭС
|
с 09:00
до 15:00
|
Адрес: х. Ленинский путь, ул.Западная, Совхозная, Южная, Юбилейная, Лесная.
Причина: ВЛ 04 кВ прис 2,4
от ТП Ра-9-314.Монтаж опор.
|
2
|
НЭСК
|
с 08:00
до 17:00
|
Адрес: п.Мысхако, Балка, от взрыва до конца Балки.
Причина: ТП-357 РУ- 0,4 кВ тех.обслуживание
Источник: МБУ "Безопасный город"
Категория: Новости / Официальные новости