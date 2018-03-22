В пятницу новороссийцы без света?

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Служба 112 Новороссийска предупреждает, что 23 марта будет отключен свет на улицах и поселках города-героя.

Информация для жителей города о проведении планово-профилактических работ 23.03.2018

№ Наимен предпр. Время отключе ния (длитель ность) Адрес/причина. Принятые меры 1 НЭСК с 11:00 до 15:00 Адрес: п. Цемдолина, ул. Школьная, Гоголя. Причина: ТП-353 РУ- 0,4 кВ тех. обслуживание. 2 НЭСК с 13:00 до 15:30 Адрес: п. Цемдолина, ул. Ленина. Причина: ТП-357 РУ- 0,4 кВ тех. обслуживание. 3 ЮЗЭС с 08:00 до 17:00 Адрес: х. Камчатка, п. Северная Озереевка, п. Глебовка, с. Васильевка Причина: ВЛ-35 кВ Солнечная-Абрау-Дюрсо Техническое обслуживание ВЛ-35 кВ Солнечная-Абрау-Дюрсо.

Информация для жителей города о проведении срочных неотложных работ 23.03.2018

№ Наимен предпр. Время отключе ния (длитель ность) Адрес/причина. Принятые меры 1 ЮЗЭС с 09:00 до 15:00 Адрес: х. Ленинский путь, ул.Западная, Совхозная, Южная, Юбилейная, Лесная. Причина: ВЛ 04 кВ прис 2,4 от ТП Ра-9-314.Монтаж опор. 2 НЭСК с 08:00 до 17:00 Адрес: п.Мысхако, Балка, от взрыва до конца Балки. Причина: ТП-357 РУ- 0,4 кВ тех.обслуживание

Источник: МБУ "Безопасный город"