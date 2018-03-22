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В пятницу новороссийцы без света?

Служба 112 Новороссийска предупреждает, что 23 марта будет отключен свет на улицах и поселках города-героя.

Информация для жителей города о проведении планово-профилактических работ 23.03.2018

 

 

 

Наимен

предпр.

Время

отключе

ния

(длитель

ность)

Адрес/причина.

Принятые меры

1

НЭСК

с 11:00

до 15:00

Адрес: п. Цемдолина, ул. Школьная, Гоголя.

Причина: ТП-353 РУ- 0,4 кВ тех. обслуживание.

2

НЭСК

с 13:00

до 15:30

Адрес: п. Цемдолина, ул. Ленина.

Причина: ТП-357 РУ- 0,4 кВ тех. обслуживание.

3

ЮЗЭС

с 08:00

до 17:00

Адрес: х. Камчатка, п. Северная Озереевка,

п. Глебовка, с. Васильевка

Причина: ВЛ-35 кВ Солнечная-Абрау-Дюрсо

Техническое обслуживание

ВЛ-35 кВ Солнечная-Абрау-Дюрсо.

 

Информация для жителей города о проведении срочных неотложных работ 23.03.2018

 

 

 

Наимен

предпр.

Время

отключе

ния

(длитель

ность)

Адрес/причина.

Принятые меры

1

ЮЗЭС

с 09:00

до 15:00

Адрес: х. Ленинский путь, ул.Западная, Совхозная, Южная, Юбилейная, Лесная.

Причина: ВЛ 04 кВ прис 2,4

от ТП Ра-9-314.Монтаж опор.

2

НЭСК

с 08:00

до 17:00

Адрес: п.Мысхако, Балка, от взрыва до конца Балки.

Причина: ТП-357 РУ- 0,4 кВ тех.обслуживание

Источник: МБУ "Безопасный город"

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Категория: Новости / Официальные новости

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