Изменен порядок выдачи фитосанитарных сертификатов

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Минсельхоз подписал приказ об изменении порядка выдачи фитосанитарных сертификатов. Согласно новым требованиям, отменяются некоторые действия, ранее бывшие обязательными.

Ранее отгрузку растениеводческой продукции со склада можно было проводить только при наличии акта о профилактическом обеззараживании хранилища. Теперь этот документ не требуется.

Изменен и порядок получения карантинного сертификата на продукцию. Карантинный сертификат теперь можно получить на всю продукцию, и не обновлять его после каждой отгрузки (ранее необходимо было получать разрешительный документ на оставшуюся продукцию). Поменялись и требования к содержанию самого сертификата – в нем не требуется указывать номер и дату акта об обеззараживании помещений.

Нововведения позволят ускорить отгрузки партий, а также снизить издержки из-за простоя транспорта. Представители агробизнеса также уверены, что новая система в результате положительно скажется на стоимости продукции, так как отмена некоторых требований снижает нагрузку и на производителей, и на переработчиков, и на поставщиков.

Источник: http://agrorus-news.ru/news/russian-news/17876-Izmenen-porjadok-vydachi-fitosanitarnyh-sertifikatov