Проблемы застройщиков находят решение

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Первый заместитель Губернатора края Андрей Алексеенко в фейсбуке разместил информацию о решении проблем в сфере строительства в городе-герое Новороссийске.

"Продолжаем выполнять поручение губернатора по решению проблемы обманутых дольщиков. Сегодня в Новороссийске прошла встреча главы города Игоря Дяченко с представителями ООО “Акстрой”. Главной темой встречи стал поиск вариантов решения проблем дольщиков ООО “КубаньЖилСтрой”.

Итог: “КубаньЖилСтрой” и “Акстрой” договорились о завершении всех проблемных объектов. Для этого необходимо переоформить разрешения на строительство и земельные участки под проблемными объектами. Также нужно будет подготовить допсоглашения с указанием новых сроков сдачи. Для этого была разработана “дорожная карта” по каждому из передаваемых новому инвестору объекту.

29 марта пройдет заседание межведомственной комиссии по этому вопросу, и уже после этого можно будет предоставить полную информацию о состоянии дел и прогнозах."