Из-за бездействия руководства водоканалов вводится ограничение подачи воды

/Официальные новости/

Приказом и.о. директора ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» Александра Лазарева с 22 марта из-за нарушения сроков оплаты по договорам холодного водоснабжения (два и более месяца) и невозможности проведения ремонтных работ к предстоящему курортному сезону, а также из-за недостатка средств на оплату электроэнергии, в соответствии с законодательством РФ вводится ограничение подачи холодной воды на 30 процентов следующим абонентам:

Отсутствие денежных средств у РЭУ «Ейский групповой водопровод» ставит под угрозу подготовку к предстоящему курортному сезону. - ООО «ЕйскВодоканал» (г.Ейск) с 10.00 часов;

- ООО «ИВ-Консалтинг» (ст. Кущевская) с 10.00;

- МУП «Коммунальные услуги» «Староминский район) с 13.00 часов.

По состоянию на 21 марта 2018 года общая задолженность одного из основных крупных неплательщиков ООО «ЕйскВодоканал» перед ГУП КК «Кубаньводкомплекс» составила 53,610 млн рублей. Также в числе крупных должников ООО «ИВ-Консалтинг», чья задолженность достигла 12,353 млн рублей. Более миллиона должно МУП «Коммунальные услуги».

Руководство ГУП КК «Кубаньводкомплекс» неоднократно направляло письма руководителям данных предприятий с предложениями о решении проблемы просроченной задолженности. Однако со стороны контр-агентов никаких действенных мер по оплате долгов ими не принималось. Поэтому ГУП КК «Кубаньводкомплекс» вынуждено идти на принятие указанных мер.

Ограничение будет действовать до погашения просроченной задолженности.

Источник: пресс-секретарь ГУП КК "Кубаньводкомплекс"