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Владимир Путин дал ряд поручений в связи с пожаром в Кемерове

Главе государства доложено о трагедии в Кемеровской области. Владимир Путин глубоко соболезнует родным и близким погибших при пожаре и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Вся детальная информация о произошедшем предоставлена Президенту в докладах Министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимира Пучкова и губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

Владимир Путин поручил главе МЧС незамедлительно вылететь к месту трагедии и принять все необходимые меры по должной мобилизации сил и средств. Дополнительные силы МЧС, включая необходимую робототехнику, беспилотную авиацию и другое оборудование, будут мобилизованы из Красноярска и Москвы.

Даны также необходимые поручения по помощи семьям пострадавших и медицинскому обеспечению всем необходимым.

Источник: Президент.рф

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Категория: Новости / Официальные новости

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