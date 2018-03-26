Появилась первая реакция Москвы на высылку российских дипломатов из ряда стран

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В МИД РФ прокомментировали меры, введенные рядом европейских стран и США в отношении Москвы из-за "дела Скрипаля".

В отечественном внешнеполитическом ведомстве назвали высылку российских дипломатов из ряда стран, в том числе Соединенных Штатов и государств Европейского Союза, недружественным и провокационным шагом, передает "Российский Диалог". Российская сторона выражает решительный протест в связи с этими действиями и считает, что они направлены на эскалацию и конфронтацию. Данные шаги не отвечают задачам и интересам установления причин и поиска виновных в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери.

"Провокационный жест пресловутой солидарности с Лондоном этих стран, пошедших на поводу у властей Великобритании в т. н. "деле Скрипалей" и не удосужившихся разобраться в обстоятельствах случившегося, является продолжением конфронтационной линии на эскалацию ситуации", - подчеркнули в ведомстве.

Тем временем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей страннице в Facebook вспомнила о выходе Великобритании из состава Евросоюза, комментируя высылку российских дипломатов. По ее словам, когда Лондон покинет Европейский Союз, его уже ничего не будет связывать в рамках единого европейского внешнеполитического курса. "Захочет - начнет игру на сближение, захочет - на удаление", - подчеркнула спикер ведомства.

Источник: https://www.rusdialog.ru/news/140210_1522073986