Временное прекращение подачи воды

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В связи с выполнением ПМК-4 (г.Крымск) ремонтных работ на магистральном водоводе В-19 ПК-60 и проведением планово-профилактических работ по промывке и дезинфекции магистральных водоводов, разводящих водопроводных сетей ст. Тамань, пос. Приморский с 08.00 часов 27 марта до 08.00 часов 28 марта 2018 года будет прекращена подача воды потребителям ст. Тамань, пос. Приморский.

«Кубаньводкомплекс» приносит извинения за временные неудобства и просит всех потребителей заблаговременно обеспечить необходимые запасы воды.

Источник: Пресс-служба Кубаньводкомплекс