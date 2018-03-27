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Владимир Путин почтил память погибших при пожаре в Кемерове
Президент прибыл в Кемерово, где при пожаре в торгово-развлекательном центре погибли более 60 человек. Глава государства почтил память погибших, возложив цветы к стихийному мемориалу у фасада здания.
Ранее, Владимир Путин дал ряд поручений в связи с пожаром в Кемерове. Главе государства доложено о трагедии в Кемеровской области. Владимир Путин глубоко соболезнует родным и близким погибших при пожаре и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
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