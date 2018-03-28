В России проведут эксперемент по маркировке отдельных видов драгоценных металлов, камней и изделий из них

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Правительством принято решение о проведении с 1 июня по 1 ноября 2018 года эксперимента по маркировке отдельных видов драгоценных металлов, камней и изделий из них контрольными знаками. Цели эксперимента – апробация эффективности введения маркировки драгоценных металлов, камней и изделий из них юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими операции с драгоценными металлами и камнями, для обеспечения контроля за оборотом отдельных видов драгоценных металлов, камней и изделий из них, подтверждения подлинности отдельных видов драгоценных металлов, камней и изделий из них, их легального происхождения; определение технических возможностей эксплуатации интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней на всех этапах их оборота.

Цели эксперимента – апробация эффективности введения маркировки драгоценных металлов, камней и изделий из них юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими операции с драгоценными металлами и камнями, для обеспечения контроля за оборотом отдельных видов драгоценных металлов, камней и изделий из них, подтверждения подлинности отдельных видов драгоценных металлов, камней и изделий из них, их легального происхождения; определение технических возможностей эксплуатации интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней на всех этапах их оборота.

Принятое решение направлено на создание условий для защиты интересов добросовестных производителей и потребителей ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и камней.

Источник: Правительство