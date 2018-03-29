В Управлении ПФР в Новороссийске подвели итоги переходной кампании 2017 года

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Управление пенсионного фонда России подвело итоги переходной кампании 2017 года по переводу гражданами своих пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании.

Всего в ходе переходной кампании 2017 года в Управлении приняли к рассмотрению 349 заявлений граждан о выборе НПФ или УК. Из них: срочные

-17 человека перевели свои пенсионные накопления из ПФР в НПФ (5%);

- 25 человек перешли из одного НПФ в другой НПФ (31%);

- 108 человек вернулись из НПФ в ПФР (6%);

- 20 человека изменили выбор управляющей компании (6%).

В Управлении принимали заявления как о досрочном переходе (по итогам года), так и «пятилетнем» переходе. Напомним – если переход из фонда в фонд осуществляется чаще раза в пять лет, гражданин теряет инвестиционный доход с момента предыдущего перехода. Так, досрочные заявления, по которым пенсионные накопления подлежат передаче в 2018 году, составили 178 заявлений, что составляет 51% от общего количества удовлетворенных заявлений, в том числе:

- 53 заявления из ПФР в НПФ (15%);

- 27 заявления из НПФ в другой НПФ (8%);

- 98 заявления из НПФ в ПФР (28%).

По 150 заявлениям граждан (заявления о «пятилетнем» переходе») еще не наступил срок рассмотрения. Срок рассмотрения Пенсионным фондом Российской Федерации этих заявлений в соответствии с действующим законодательством наступает в 2022 году.

Пенсионный фонд Российской Федерации осуществит передачу средств пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании в соответствии с выбором граждан в установленные законом сроки до 31 марта 2018 года.

Информацию по количеству переходов в отдельно взятые негосударственные пенсионные фонды необходимо запрашивать в соответствующих НПФ.