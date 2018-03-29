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Телефонный разговор с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко
По инициативе белорусской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Александр Лукашенко выразил самые глубокие соболезнования в связи с трагическими событиями в Кемерове: белорусский народ скорбит вместе с братским российским народом. В знак солидарности в республике сегодня приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия.
Владимир Путин поблагодарил за этот искренний жест поддержки.
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