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Телефонный разговор с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко

По инициативе белорусской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Александр Лукашенко выразил самые глубокие соболезнования в связи с трагическими событиями в Кемерове: белорусский народ скорбит вместе с братским российским народом. В знак солидарности в республике сегодня приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия.

Владимир Путин поблагодарил за этот искренний жест поддержки.

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Категория: Новости / Официальные новости

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