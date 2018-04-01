Единая информационная система решит проблему дефицита качественной информации в жилищной сфере

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Более 2 тыс. застройщиков зарегистрировались в единой информационной системе жилищного строительства с начала 2018 года.

Ожидается, что по мере вывода в продажу новых объектов большинство застройщиков (более 4,5 тыс.) разместит данные в единой информационной системе жилищного строительства. Об этом сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник на заседании Коллегии Минстроя России по итогам деятельности 2017 года и задачам на 2018 год.

Создание единой информационной системы жилищного строительства обусловлено дефицитом качественной достоверной информации для разработки мер поддержки жилищной сферы. «По многим аспектам жилищная статистика не ведется, нет достаточной информации, сколько жилья ввел каждый город, сколько жилья строится в конкретном районе различных городов. Хотя мировой опыт показывает, что такие данные собираются и анализируются автоматически. Та статистика, которая собирается сегодня, не подлежит автоматическому анализу. Нет систем, анализирующих моментально поступающие данные», – сказал Александр Плутник.

С 1 января 2018 года застройщики используют информационную систему для размещения проектной декларации, бухгалтерской и финансовой отчетности, иных документов. А пользователи, в том числе покупатели квартир, могут найти информацию по строящемуся дому и проверить, перечисляет ли застройщик по нему взносы в «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» и безопасно ли вкладывать деньги в конкретный объект. Это позволит решить проблему дефицита качественной информации в жилищной сфере и обеспечить прозрачность сектора как для профессиональных участников рынка, так и для граждан – покупателей жилья.

ДОМ.РФ совместно с Минстроем России продолжает работу по развитию единой информационной системы. «Одна из задач – полный переход к электронному документообороту, интеграция с порталом государственных услуг, системами электронного взаимодействия и различными государственными информационными системами, которые сегодня успешно функционируют», – отметил Александр Плутник.

Ведется работа по формированию «единого окна», используя которое, строительные компании смогут проходить все административные процедуры, получать весь комплекс государственных и муниципальных услуг в одном месте в электронном виде. Такое окно может быть сформировано также на базе единой информационной системы.

Единая информационная система жилищного строительства создана ДОМ.РФ совместно с Минстроем России в рамках поручения Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова и Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Адрес единой информационной системы жилищного строительства:наш.дом.рф

Источник: Пресс-служба АО «ДОМ.РФ»