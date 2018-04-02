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Принята отставка Амана Тулеева

Президент подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий Губернатора Кемеровской области». Этим же документом врио главы региона назначен Сергей Цивилёв.

Полный текст Указа:

В связи с заявлением Губернатора Кемеровской области Тулеева А.Г. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 и подпунктом «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» постановляю:

1. Принять отставку Губернатора Кемеровской области Тулеева А.Г. по собственному желанию.

2. Назначить Цивилева Сергея Евгеньевича временно исполняющим обязанности Губернатора Кемеровской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Кемеровской области.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

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Категория: Новости / Официальные новости

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