/Официальные новости/

Поздравление с Днём единения народов России и Беларуси

Владимир Путин поздравил Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с Днём единения народов России и Беларуси.

В поздравительной телеграмме глава Российского государства, в частности, подчеркнул, что россияне и белорусы ведут строительство Союзного государства более двух десятков лет, и результаты этих совместных усилий становятся все более ощутимыми.

Президент России в этой связи особо отметил налаженность механизмов координации внешней и оборонной политики двух государств, их динамично развивающиеся торгово-экономические, научно-технические, гуманитарные, межрегиональные связи.

Вместе с этим Владимир Путин указал на важность опыта, накопленного Россией и Республикой Беларусь в процессе союзного строительства, который помогает в продвижении интеграционного взаимодействия в более широком формате на евразийском пространстве.

Президент России также выразил уверенность, что государства, действуя сообща, обеспечат дальнейшее укрепление союзнических российско-белорусских отношений, взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах на благо братских народов.

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Официальные новости

Просмотров: 80 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

На территории Новороссийска будет проведена проверка системы оповещения

На Кубани досрочный ЕГЭ по математике сдали 326 человек

"Черноморец" проиграл в Нальчике "Спартаку" с разницей в один мяч

В 26 торгово-развлекательных комплексах края проведены пожарно-технические учения

Поздравление с Днём единения народов России и Беларуси