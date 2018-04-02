Поздравление с Днём единения народов России и Беларуси

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Владимир Путин поздравил Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с Днём единения народов России и Беларуси.

В поздравительной телеграмме глава Российского государства, в частности, подчеркнул, что россияне и белорусы ведут строительство Союзного государства более двух десятков лет, и результаты этих совместных усилий становятся все более ощутимыми.

Президент России в этой связи особо отметил налаженность механизмов координации внешней и оборонной политики двух государств, их динамично развивающиеся торгово-экономические, научно-технические, гуманитарные, межрегиональные связи.

Вместе с этим Владимир Путин указал на важность опыта, накопленного Россией и Республикой Беларусь в процессе союзного строительства, который помогает в продвижении интеграционного взаимодействия в более широком формате на евразийском пространстве.

Президент России также выразил уверенность, что государства, действуя сообща, обеспечат дальнейшее укрепление союзнических российско-белорусских отношений, взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах на благо братских народов.